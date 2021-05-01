قطاع "ناؤوكا" الفضائي الروسي يلتحم بالمحطة الفضائية في 23 يوليو المقبل

سيتم إطلاق قطاع "ناؤوكا" الفضائي الروسي الحديث متعدد المهام إلى المحطة الفضائية الدولية في 15 يوليو المقبل لتلتحم بالمحطة في 23 يوليو المقبل.

وذلك بدلا من قطاع "بيرس" الفضائي القديم الذي انتهت صلاحيته وسينفصل عن المحطة الفضائية في 16 يوليو المقبل، ثم سيتم إغراقه في المحيط الهادئ.

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جاء ذلك في مواد إعلامية نشرتها مجلة "روسكي كوسموس" الفضائية الروسية.

وقالت المجلة إن قطاع "بيرس" الفضائي المستعمل سيتم دفنه في جنوب المحيط الهادئ مع شاحنة "بروغريس – إم إس – 16" الملتحمة به.

يذكر أن قطاع "ناؤوكا" الروسي الحديث مخصص لتحقيق برنامج البحوث والتجارب العلمية الروسية على متن المحطة الفضائية الدولية.

وعلاوة على ذلك فإن رواد الفضاء الروس سيحصلون مع بدء استخدام قطاع "ناؤوكا" الفضائي متعدد المهام على مواقع عمل إضافية وأماكن لتوزيع أجهزة توليد الأكسجين وإنتاج الماء، فضلا عن مرحاض جديد وغرفة جديدة للفرد الثالث في الطاقم الروسي.

وستتوزع في القطاع كذلك أجهزة أوتوماتيكية أوروبية الصنع ستمكّن رواد الفضاء الروس من تنفيذ العمل دون أن يخرجوا من المحطة إلى الفضاء المكشوف.

المصدر: تاس