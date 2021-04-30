فشل مروحية المريخ في الرحلة التجريبية الرابعة

أعلنت ناسا أن مروحية المريخ Ingenuity، فشلت يوم الخميس 29 أبريل الجاري، في تنفيذ برنامج الرحلة التجريبية المقررة، ويحاول الخبراء تحديد سبب هذا الفشل.

إقرأ المزيد



ووفقا لما أعلنته ناسا سابقا، كان على مروحية Ingenuity القيام برحلة تجريبية رابعة، على أن تعلن تفاصيل الاختبار يوم الجمعة، مع خطط الرحلة الاختبارية الأخيرة.

وجاء في بيان ناسا المنشور في شبكة "تويتر" للتواصل الاجتماعي، "لم تتمكن مروحية المريخ من الإقلاع عن سطح الكوكب في رحلتها الاختبارية الرابعة. ويدرس الخبراء حاليا الأسباب وقريبا ستعاد المحاولة". ولم تحدد الوكالة موعد الاختبار المقبل، ولكن بالنظر لبعد المريخ وبطء الاتصال بالمروحية فقد يستغرق الأمر على الأقل يوما كاملا.

وتجدر الإشارة، إلى أن مروحية Ingenuity هي جزء من مهمة المركبة Perseverance التي هبطت على الكوكب الأحمر في شهر فبراير الماضي.

المصدر: نوفوستي