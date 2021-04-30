عزل الحجرة التي يتسرّب منها الهواء في المحطة الفضائية الدولية

أعلن رائد الفضاء الروسي بيوتر دوبروف عن غلق الباب المؤدي إلى وحدة "زفيزدا" في القطاع الروسي بالمحطة الفضائية الدولية، التي يتسرب منها الهواء لغاية شهر يوليو القادم.

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وقبل عزل هذه الحجرة، نثر رائد الفضاء مكونات الحساء الجاف فيها لتحديد مكان تسرب الهواء، ووضع كاميرا فيديو لتسجيل هذه الأماكن.

ومن جانبه أبلغ خبير مركز إدارة الرحلات الفضائية رائد الفضاء، أن الحجرة الوسطية في وحدة "زفيزدا" ستبقى مغلقة لحين وصول مركبة الشحن "بروغريس إم إس-17" التي من المقرر إطلاقها في 30 يونيو المقبل، إلى المحطة الفضائية الدولية.

وتجدر الإشارة، إلى أنه يوجد على متن محطة الفضاء الدولية حاليا 11 رائد فضاء هم: أوليغ نوفيتسكي وبيوتر دوبروف (روسيا) ومارك فاندي هاي ومايكل هوبكنز وفيكتور غلوفر وشانون ووكر وشين كيمبرو وميغان ماك آرثر (الولايات المتحدة) وسويشي نوجوتشي وأكيهيكو هوشيد (اليابان) والفرنسي توم بيسكي.

المصدر: نوفوستي