"روس كوسموس": مشروع إنشاء المركز الفضائي الروسي ينجز عام 2022.

أعلن مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية ، دميتري روغوزين أن مشروع إنشاء المركز الفضائي القومي الروسي في منطقة فيلي بموسكو سينجز عام 2022.

وأوضح أن المركز ينشأ بالقرب من مصنع الصواريخ الفضائية التابع لمركز "خرونيشيف" الفضائي بصفته فرعا لـ"روس كوسموس".

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وأوضح أن المركز يكلف حكومة موسكو التي تولت تمويله وإنشاءه 25 مليار روبل (نحو 330 مليون دولار).

وقال إن المركز سيشغل مساحة 250 ألف متر مربع ويتضمن مقر مؤسسة "روس كوسموس" وإدارات أهم فروعها ومكاتب التصاميم المتخصصة في الفضاء والطيران.

وعلاوة على ذلك تتوزع هنا المرافق الإنتاجية لأهم صناعات الفضاء والطائرات الروسية، فضلا عن ناطحة السحاب بارتفاع 248 مترا.

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اطلع عام 2019 على مشروع المركز الفضائي وأيده. وقد خصصت حكومة موسكو أموالا لازمة لإنجاز المشروع مع العلم أن عدد العاملين في المركز سيبلغ 20 ألف شخص.

المصدر: روس كوسموس