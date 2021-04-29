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"سبيس إكس" تطلق 60 قمرا دفعة واحدة إلى مدارات الأرض

الفضاء

youtube/ VideoFromSpace
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أعلنت شركة "سبيس إكس" الأمريكية عن نجاح عملية إطلاق 60 قمرا من أقمار Starlink إلى مدارات الأرض.

وأشار بيان صادر عن الشركة إلى أن صاروخ Falcon 9  الذي حمل الأقمارانطلق من قاعدة كيب كانافيرال في فلوريدا مساء الأربعاء بتمام الساعة 23:44 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (صباح الخميس 29 أبريل بتمام الساعة 6:44 بتوقيت موسكو).

وبعد إطلاق الصاروخ بعدة دقائق انفصلت عنه مرحلته الأولى وعادت لتهبط على منصة Just Read the Instructions العائمة الموجودة في المحيط الأطلسي، وكانت SpaceX قد استخدمت هذه المرحلة في 6 عمليات إطلاق سابقة أخرى.

ويهدف مشروع Starlink الذي تبلغ تكلفته 10 مليارات دولار تقريبا لإطلاق نحو 11 ألف قمر صناعي صغير يبلغ وزن كل قمر منها أقل من 500 كلغ، وستعمل هذه الأقمار على تغطية معظم مناطق الكرة الأرضية بشبكة إنترنت فائقة السرعة.

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وبدأ تنفيذ هذا المشروع في 22 من فبراير 2018، وأطلق أول 60 قمرا تابعا لمنظومته في مايو 2019.

المصدر: تاس

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