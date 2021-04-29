شاحنة فضائية روسية مستعملة تغرق في المحيط الهادئ

خرجت شاحنة "بروغريس – 14" الفضائية الروسية التي بقيت ملتحمة بالمحطة الفضائية الدولية لمدة تزيد عن عام واحد، خرجت من مدار الأرض واحترقت في الغلاف الجوي ليلة الخميس 29 أبريل.

أما شظاياها غير المحترقة فغرقت في جزء غير قابل للملاحة البحرية من المحيط الهادئ.

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جاء ذلك في بيان نشرته وكالة "روس كوسموس" الفضائية الروسية.

وأوضح البيان أن شظايا الشاحنة الفضائية الروسية سقطت الساعة 03.42 يوم 29 أبريل في ما يسمى بـ"مقبرة المركبات الفضائية" الواقعة في منطقة جنوبية للمحيط الهادئ تبعد مسافة 3150 كيلومترا عن ولينغتون و7390 كيلومترا عن سانتياغو.

يذكر أن الشاحنة الفضائية انفصلت عن المحطة الفضائية الدولية ليلة الأربعاء ثم ظلت تدور حول الأرض حيث تم تشغيل نظام جديد لإغراق المركبات الفضائية.

جدير بالذكر أن مركبة الشحن الفضائية "بروغريس إم إس – 14" تم إطلاقها إلى المحطة الفضائية الدولية من مطار "بايكونور" الفضائي في 25 أبريل عام 2020. وقد حطمت الشاحنة الفضائية الروسية رقما قياسيا للبقاء في مدار الأرض سجلته قبلها شاحنة "بروغريس – إم 17" الروسية التي بقيت عامي 1993 – 1994 في الفضاء لمدة 337 يوما بعد نقلها للحمولة إلى محطة "مير" الفضائية الروسية.

وتستخدم شاحنات "بروغريس" الفضائية كذلك لتعديل مدار المحطة الفضائية الدولية.

المصدر: تاس