بدء اختبارات مسبار أوروبي يطلق العام المقبل إلى المشتري

خضع مسبار JUICE الأوروبي لاختبارات أولى قبل انطلاقه إلى المشتري.

ويقوم الأخصائيون في الوكالة الفضائية الأوروبية بفحص جاهزية المسبار في مختبرات الوكالة.

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جاء ذلك في الحساب الرسمي لبعثة JUICE الفضائية على "تويتر".

يذكر أنه يتوقع أن يطلق المسبار إلى المشتري مطلع صيف عام 2022. وكانت الوكالة الأوروبية قد كشفت عن خططها لتصنيعه في مايو عام 2012 وأعلنت آنذاك إن موازنة المشروع بلغت مليار يورو.

كما أعلنت أن الغاية من البعثة الفضائية دراسة المشتري وأقماره غانيميد وأوروبا وكاليستو. ويتوقع أن يصل المسبار مدار المشتري نهاية عام 2029 ليدرس طيلة 3 أعوام المشتري وأقماره.

وسيحمل المسبار على متنه 10 أجهزة علمية، بما فيها رادارات ومقاييس أطياف ومقياس للحقل المغناطيسي وغيرها.

فيما يتعلق بمقياس الأطياف تعاون العلماء الروس والألمان في تصميمه. ويخصص لدراسة خصوصيات الغلاف الجوي للمشتري وأقماره.

وقد انتهت الأسبوع الجاري عملية تجميع وتغليف المسبار ليرسل لاحقا إلى مطار "كورو" الفضائي في غوانا الفرنسية من حيث ينطلق في مايو عام 2022 إلى المشتري.

المصدر: تاس