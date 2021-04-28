الملياردير بيزوس يطعن في قرار منح "سبيس إكس" اتفاقية تصنيع مركبة قمرية

طعنت شركة Blue Origin الجوفضائية التابعة للملياردير، جيف بيزوس في قرار ناسا الذي منح شركة "سبيس إكس" اتفاقية تصميم المركبة القمرية بمبلغ 2.9 مليار دولار.

وذلك بعد أن نشرت لجنة التفتيش العامة التابعة للكونغرس الأمريكي تقريرا بهذا الشأن يضم 175 صفحة.

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يذكر أن ناسا أعلنت في 16 أبريل الجاري أن شركة "سبيس إكس" الأمريكية فازت باتفاقية تصميم مركبة فضائية مخصصة لإنزال رواد الفضاء الأمريكيين إلى سطح القمر. وشاركت في المناقصة إلى جانب "سبيس إكس" شركتا Blue Origin وDynetics .

وجاء في بيان نشرته Blue Origin أن ناسا اتخذت قرارا خاطئا بعد أن غيّرت قواعد اللعب في اللحظة الأخيرة. وقال" إن ناسا وقفت إلى جانب "الخطر البالغ" وأزال قرارها إمكانيات المنافسة وضيّق إلى حد بعيد قاعدة إمداد وتموين البعثة ولم يؤجل البعثة فحسب بل وهدد عملية عودة أمريكا إلى القمر. لذلك فإننا رفعنا الطعن في هذا القرار إلى لجنة التفتيش في الكونغرس الأمريكي".

جدير بالذكر أن صحيفة The Washington Post كان قد أفادت في وقت سابق بأنه كان يتوقع أن تعيّن ناسا شركتين من أصل 3 شركات تقومان بتصميم المركبة القمرية وذلك في مصلحة تحفيز المنافسة بينهما لتختار لاحقا الشركة التي تنجح في تحقيق المشروع. لكنها اختارت بنهاية المطاف شركة واحدة فقط.

يذكر أن ناسا أعلنت في ربيع عام 2019 مشروع برنامجها القمري "أرتيمس" الذي يجب أن يتوّج بهبوط رواد الفضاء الأمريكيين على سطح القمر بحلول عام 2024.

المصدر: تاس