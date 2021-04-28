الوكالة اليابانية: عينات من تربة كويكب ريوغو قد تحتوي على مواد عضوية

أظهر التحليل الأولي لعينات التربة التي أوصلها إلى الأرض مسبار "هايابوسا – 2" الياباني من كويكب ريوغو أنها قد تحتوي على مواد عضوية.

وقام الأخصائيون في الوكالة الفضائية اليابانية بتحليل جسيمات تربة الكويكب بواسطة الأشعة تحت الحمراء.

وتقول نتائج التحليل إن تلك الجسيمات قد تحتوي على مواد عضوية. وأعلنت الوكالة الفضائية اليابانية أن التحليل التفصيلي لعينات تربة ريوغو سيبدأ في يونيو المقبل.

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ويقوم العلماء اليابانيون في الوقت الراهن بتسجيل ووصف كل جسيم من التربة التي أوصلها "هايابوسا – 2" وإدراجه على قائمة الجسيمات، ثم يتم تشكيل 9 فرق للأخصائيين سيقوم كل فريق بتحليل كل صنف من الجسيمات.

يذكر أن مسبار "هايابوسا – 2" أوصل إلى الأرض في 5 ديسمبر الماضي كبسولة بعينات صخور كويكب ريوغو سقطت على الأرض في إحدى المناطق بأستراليا. واختتمت بذلك مرحلة أولى لبعثة "هايابوسا – 2" استغرقت 6 أعوام.

ثم توجه المسبار نحو كويكب آخر 1998 KY26 بقطر 30 مترا. ويتوقع أن يبلغه "هايابوسا – 2" في يوليو عام 2031 ليهبط على سطحه ويجمع عينات من تربته بحثا عن آثار للماء و مواد بيولوجية.

المصدر: تاس