مركبة الشحن "بروغريس" تنفصل عن المحطة الفضائية بعد عام من التحامها

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" أن مركبة الشحن "بروغريس إم إس -14" انفصلت عن المحطة الفضائية الدولية بعد مضي عام على التحامها بالمحطة.

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وذكرت المؤسسة أن المركبة بروغريس انفصلت عن وحدة "زفيزدا" بالقطاع الروسي في المحطة الفضائية الدولية في الساعة 2.11 بتوقيت موسكو. ووفقا للمؤسسة ستبقى المركبة "بروغريس إم إس-14" تحلق أوتوماتيكيا في الفضاء لمدة يوم كامل، لاختبار منظومة جديدة للتحكم بالاتجاه عند إغراقها.

ومن المنتظر أن تبدأ محركات كبح السرعة بالعمل في الساعة 3.01 يوم 29 أبريل وفي الساعة 3.34 بتوقيت موسكو تدخل المركبة في طبقات الغلاف الجوي للأرض وتحترق. ويتوقع الخبراء سقوط أجزاء المركبة التي لن تحترق في جنوب المحيط الهادئ في الساعة 3.42 بتوقيت موسكو، على بعد 3150 كيلومترا عن مدينة ويلينغتون في نيوزيلندا.

وتجدر الإشارة، إلى أن مركبة الشحن "بروغريس إم إس-14" سجلت رقما قياسيا جديدا بطول مدة بقائها في الفضاء 369 يوما، حيث كان الرقم السابق للمركبة "بروغريس إم-17" التي حلقت أعوام 1993-1994 مع محطة "مير" لمدة 337 يوما.

المصدر: نوفوستي