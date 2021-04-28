"روس كوسموس" تصمم مركبة فضائية لإرسال حيوانات إلى القمر

أعلن موقع المشتريات الحكومية الروسية، أن مؤسسة "روس كوسموس" طلبت تصميم مركبة فضائية لإرسال حيوانات إلى القمر.

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وتشير الوثائق المنشورة على موقع مشتريات الدولة، إلى أن "تحليل المسائل المعلقة وإمكانية استخدام مجمع فضائي من الجيل الجديد في المستقبل "Vozvrat-MKA-L" مع مركبة مكوكية لإرسال حيوانات إلى جوار القمر (نقطة لاغرانج L1 التي تقع على ارتفاع 315 ألف كيلومتر عن سطح الأرض) وإعادتها، وإجراء دراسات وتجارب طبية- بيولوجية مع الأخذ بالاعتبار تأثير عوامل الطيران بين الكواكب في جسم الحيوانات والأجسام البيولوجية الأخرى".

ويضيف الموقع، يجب أن ينتهي العمل بهذا الشأن في 15 نوفمبر عام 2022 وبعد سنة في 15 نوفمبر 2023 يجب أن يكون تصميم المظهر الخارجي للمجمع الفضائي "Vozvrat-MKA-L" جاهزا. ولكنه لم يكشف تاريخ إطلاقه إلى الفضاء.

ويذكر أن "روس كوسموس" كشفت في وقت سابق أقمار صناعية بيولوجية "Vozvrat-MKA" و "Bion-M" فقط، وكانت تخطط لأطلاق القمر Bion-M إلى ارتفاع 800 كيلومتر عام 2023 والقمر Vozvrat-MKA بعد عام 2025 إلى ارتفاع 200 ألف كيلومتر وعلى متنه فئران وحشرات ونباتات وأحياء مجهرية.

المصدر: نوفوستي