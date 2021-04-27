الصين تطلق 9 أقمار صناعية تابعة لشركات خاصة

أفادت وكالة "شنخوا" الصينية بأن الصين نجحت اليوم في إطلاق صاروخ "جانجين – 6" الحامل على متنه 9 أقمار صناعية تابعة لشركات خاصة.

وأشارت إلى أن صاروخ "جاجين" أصبح الصاروخ الـ366 من أسرة "جانجين (المسير الطويل).

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وحسب الوكالة فإن الصاروخ انطلق الساعة 11.20 يوم 26 أبريل بالتوقيت المحلي (الساعة 06.20 بتوقيت موسكو) من مطار "تاي يونغ" في محافظة شانسي الصينية.

وقالت الوكالة إن كل الأقمار الصناعية وصلت بنجاح مدراتها. وبينها القمران الصناعيان "تسيلو – 1" و"تسيلو – 4" اللذان سيقدمان خدمات استشعار الأرض عن بعد لمحافظة شاندونغ في مصلحة تطوير الزراعة وقطاع الطاقة والحيلولة دون وقوع كوارث طبيعية.

أما يقية الأقمار الصناعية فتستخدم، حسب الوكالة، لاختبار التكنولوجيات المتقدمة الخاصة بتطوير الأقمار الصناعية الجديدة وكذلك لتصوير الأرض وجمع المعلومات وإرسالها.

يذكر أن الصين تطور بنشاط برنامجها القمري وبصورة خاصة تنشئ محطة فضائية صينية في مدار الأرض وتدرس القمر والمريخ.

وقد وقعت الوكالة الفضائية الصينية مؤخرا مع مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الحكومية اتفاقية إنشاء محطة علمية قمرية.

المصدر: تاس