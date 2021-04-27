 
مباشر
عاجل
بن سلمان: إيران دولة جارة ونطمح إلى إقامة علاقة جيدة معها

الصين تطلق 9 أقمار صناعية تابعة لشركات خاصة

الفضاء

الصين تطلق 9 أقمار صناعية تابعة لشركات خاصة
Reuters Jason Le
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qa5q

أفادت وكالة "شنخوا" الصينية بأن الصين نجحت اليوم في إطلاق صاروخ "جانجين – 6" الحامل على متنه 9 أقمار صناعية تابعة لشركات خاصة.

 وأشارت  إلى أن صاروخ "جاجين" أصبح الصاروخ الـ366 من أسرة "جانجين (المسير الطويل).

إقرأ المزيد
الصين تكشف عن خططها لاستكشاف القمر
الصين تكشف عن خططها لاستكشاف القمر

وحسب الوكالة فإن الصاروخ انطلق الساعة 11.20 يوم 26 أبريل بالتوقيت المحلي (الساعة 06.20 بتوقيت موسكو) من مطار "تاي يونغ" في محافظة شانسي الصينية.

وقالت الوكالة إن كل الأقمار الصناعية وصلت بنجاح مدراتها. وبينها القمران الصناعيان "تسيلو – 1" و"تسيلو – 4" اللذان سيقدمان خدمات استشعار الأرض عن بعد لمحافظة شاندونغ في مصلحة تطوير الزراعة وقطاع الطاقة والحيلولة دون وقوع كوارث طبيعية.

أما يقية الأقمار الصناعية فتستخدم، حسب الوكالة، لاختبار التكنولوجيات المتقدمة الخاصة بتطوير الأقمار الصناعية الجديدة وكذلك لتصوير الأرض وجمع المعلومات وإرسالها.

يذكر أن الصين تطور بنشاط برنامجها القمري وبصورة خاصة تنشئ محطة فضائية صينية في مدار الأرض وتدرس القمر والمريخ.

وقد وقعت الوكالة الفضائية الصينية مؤخرا مع مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الحكومية اتفاقية إنشاء محطة علمية قمرية.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا