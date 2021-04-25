روسيا لا تبحث نقل رواد الفضاء الروس إلى المحطة الدولية باستخدام SpaceX

دحض مدير عام "روس كوسموس" دميتري روغوزين تقارير إعلامية عن محادثات بين هذه الوكالة الروسية و SpaceX حول قيام الأخيرة بنقل رواد فضاء روس إلى المحطة الدولية بمركبات Crew Dragon.

وكتب روغوزين في تغريدة على "تويتر": "لا نجري أي مباحثات. ما الداعي لذلك؟ لدينا مركباتنا الفضائية".

Нет, не ведём. Зачем? У нас свои корабли есть. https://t.co/R8SG6AhQWx — РОГОЗИН (@Rogozin) April 25, 2021

في وقت سابق، قال رئيس شركة "سبيس إكس" الأمريكية، إن هذه المؤسسة مستعدة لنقل رواد الفضاء الروس إلى محطة الفضاء الدولية، على متن المركبة الفضائية المأهولة Crew Dragon.

المصدر: نوفوستي