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"إله النار" فوق المريخ

الفضاء

Reuters CHINA DAILY
صاروخ "Long March 5 Y-4" يحمل مسبار المريخ غير المأهول لمهمة "Tianwen-1" ,يقلع من مركز "Wenchang" للإطلاق الفضائي في الصين
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كشفت هيئة الفضاء الوطنية الصينية، اليوم السبت، الذي يصادف يوم الفضاء الصيني، عن تسمية أول مركبة فضائية صينية لاستكشاف المريخ باسم "تشو رونغ".

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وجاءت هذه التسمية مقاربة مع "تشو رونغ"، "إله النار" في الأساطير الصينية القديمة، ما يتطابق مع الاسم الصيني للكوكب الأحمر "هوهشينغ" (أي كوكب النار في اللغة الصينية).

من جانبه، قال نائب مدير الهيئة، وو يان هوا: "بما أن النار جلبت الدفء والسطوع لأسلاف البشرية، وأضاءت الحضارة الإنسانية، فإن تسمية أول مركبة فضائية صينية لاستكشاف المريخ باسم إله النار، تعني إشعال شعلة استكشاف الكواكب في الصين"، مشيرا على وجه حرفي، إلى أن رمز "تشو" (يعني الرغبة في اللغة الصينية)، "يعبر عن التمنيات الطيبة لاستكشاف البشرية للكون، في حين يعكس رونغ (يعني التكامل والتعاون في اللغة الصينية)، رؤية الصين للاستخدام السلمي للفضاء وبناء مجتمع المستقبل المشترك للبشرية".

وفي إطار التوضيح، لفت وو يان هوا إلى أن "هذا الاسم يعد مثالا آخر للرومانسية العلمية للعاملين الصينيين بمجال الفضاء، بعد أن أطلقوا على مركبات فضائية، بما في ذلك "تيانون" و"تشانغ آه" و"بيدو"، أسماء من الثقافة التقليدية الصينية، الأمر الذي يظهر أيضا روح الاستكشاف والثقة الثقافية لدى الشعب الصيني".

المصدر: "شينخوا"

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