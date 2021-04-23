روسيا ترفض لأول مرة إطلاق قمر صناعي لأحد العملاء

قال مدير عام وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس" دميتري روغوزين، إن المؤسسة رفضت ولأول مرة منذ سنوات، إطلاق قمر صناعي لأحد العملاء.

وذكر أن سبب ذلك، يكمن في استخدام كل الطاقات والقدرات الإنتاجية في أقصى حد، ولم يكن من الممكن توفير إطلاق آخر.

وأضاف روغوزين بعد زيارة قام بها إلى المركز "فجأة ظهرت لدينا إمكانية إرسال جهاز فضائي آخر هذا العام، لكن لأول مرة خلال السنوات الأخيرة، اضطررنا لرفض الطلب، لأن لدينا قدراتنا الإنتاجية تعمل في أقصى حدودها".

الإطلاق التجاري الوحيد لصاروخ سويوز، خارج إطار برنامج OneWeb هذا العام، سيكون نقل مركبة "سويوز" مأهولة التي تحمل الاسم نفسه وعلى متنها سائحون إلى الفضاء. من المقرر أن يتم الإطلاق في 8 ديسمبر.

بالإضافة إلى ذلك، من المقرر إطلاق صاروخين من طراز سويوز من قاعدة كورو. وسيتم تنفيذ عدد كبير من عمليات الإطلاق لصالح "روس كوسموس"، ووزارة الدفاع الفيدرالية والمؤسسات الفيدرالية الأخرى.

المصدر: نوفوستي