علماء الفلك يتتبعون "رحلة 22 مليون عام" لنيزك تحطم على الأرض!

تحطم كويكب 2018 LA في صحراء كالاهاري في 2 يونيو 2018، والآن تمكّن العلماء من تتبعه على مدى 22 مليون سنة إلى المكان الذي نشأ منه.

وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها رسم رحلة نيزك كاملة إلى الأرض بهذه الطريقة، والمرة الثانية فقط التي أتيحت لنا فيها الفرصة لرصد كويكب في الفضاء قبل أن يدخل الغلاف الجوي ويصبح نيزكا.

وبناء على تلك الملاحظات المبكرة، وتحليل شظايا النيزك المستردة، وعوامل أخرى مختلفة، حددت دراسة جديدة أصل 2018 LA باسم Vesta - ثاني أكبر كويكب في النظام الشمسي والوحيد الذي يمكن رؤيته أحيانا من الأرض بالعين المجردة.

Astronomers Trace Wild 22-Million-Year Journey of a Meteorite That Crashed to Earthhttps://t.co/PsCZpHC0nV — ScienceAlert (@ScienceAlert) April 23, 2021

ويقول عالم الفلك هادريان ديفيليبوا، من جامعة كيرتن في بيرث: "يشير تحليل النيزك إلى أنه مدفون بعمق تحت سطح "فيستا" قبل أن يُطرد طوال تلك السنوات الماضية. هذا الإنجاز مكمل لمجسات عودة العينات مثل Hayabusa2. ويسمح لنا هذا البحث بالتخطيط التدريجي لتكوين حزام الكويكبات، ويمكننا الحصول على فكرة أفضل عن نوع المادة التي تصنع منها الكويكبات التي تهدد الأرض".

وكان مفتاح التحليل هو صور 2018 LA في الفضاء التي التقطها تلسكوب ANU SkyMapper في أستراليا. وأضيفت هذه الصور مع بيانات من تلسكوبات أخرى، ولقطات CCTV المحلية التي أظهرت اللحظات القليلة الماضية قبل الاصطدام في بوتسوانا، لمعرفة مصدر النيزك.

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وقدمت الشظايا المكتشفة في الحقل المزيد من القرائن: تم استخدام تقنيات بما في ذلك التحليل الطيفي والتصوير الدقيق لتحديد تطابق الصخور مع تلك الموجودة في نيزك 2015 Sariçiçek، والذي جاء أيضا من فيستا.

ويوضح بيتر جينيسكنز، عالم الفلك في معهد SETI: "منذ مليارات السنين، خلقت اثنتان من الاصطدامات العملاقة على فيستا عائلة من الكويكبات الأكبر والأكثر خطورة. وأعطتنا النيازك المستعادة حديثا دليلا على وقت حدوث تلك الاصطدامات".

وكل من كائنات 2015 و2018 هي نيازك Howardite Eucrite Diogenite (HED).

ويخبرنا رسم هذه النيازك للعودة إلى أصولها في الفضاء، من خلال استخدام التحليل الكيميائي والنمذجة الحاسوبية، المزيد عن تلك الأصول أيضا - حوض Veneneia في فيستا حيث انفصلت هذه الكويكبات لأول مرة.

ويقول عالم الفلك كريستوفر أونكن، من الجامعة الوطنية الأسترالية (ANU): "أقدم المواد المعروفة الموجودة في كل من فيستا والنيزك هي حبيبات الزركون التي يعود تاريخها إلى أكثر من 4.5 مليار سنة، خلال المرحلة المبكرة من النظام الشمسي".

وتظهر البيانات أنه عندما اصطدم كويكب 2018 LA بالغلاف الجوي للأرض، كان يسافر بنحو 60 ألف كيلومتر في الساعة. وبلغ قطره 1.5 متر (4.9 قدم)، ووزنه حوالي 5700 كيلوغرام.

وتوصل الباحثون إلى أن النيزك قد يتحطم على ارتفاع 27 كيلومترا فوق سطح الأرض، ما يخلق وهجا أكثر سطوعا بمقدار 20000 مرة من اكتمال القمر، عند دخوله الغلاف الجوي للأرض.

واستُردّ ما مجموعه 23 شظية نيزكية في نهاية المطاف، حيث قضى الباحثون أياما يجوبون الأرض في محمية ألعاب كالاهاري المركزية، التي تم الاحتفاظ بها في مأمن من الفهود والأسود من قبل موظفي الحدائق الوطنية.

ومن المقرر نشر البحث في مجلة Meteoritics and Planetary Science.

المصدر: ساينس ألرت