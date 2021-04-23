استخدام تكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد عند إنتاج صاروخ "أمور" الروسي الواعد

أعلن المدير التنفيذي للبرامج المستقبلية في مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية، ألكسندر بلوشينكو أن تكنولوجيات الطباعة ثلاثية الأبعاد ستستخدم عند إنتاج صاروخ "آمور" متعدد الاستخدام.

وأشار إلى أنه يتوقع أن يقر المشروع التقني للصاروخ الخريف المقبل. كما يتوقع أن تستخدم في الصاروخ مواد مشكلة سيتم إنتاجها بواسطة تكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد، الأمر الذي سيقلل وزنه ويحفظ متانته.

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وقال بلوشينكو إن المرحلة الأولى لإعداد المشروع التقني قد أنجزت وأظهرت أن مواصفات الصاروخ قد تفوق ما كان يخطط له سابقا.

وأوضح أن الصاروخ متعدد الاستخدام يجب أن يكون جاهزا بحلول عام 2026. أما مواصفاته فستمكّنه من منافسة مثيلاته الأجنبية.

يذكر أن مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية كانت قد وقعت في أكتوبر الماضي اتفاقية إعداد المشروع التقني لصاروخ "آمور" متعدد الاستخدام مع مركز "بروغريس" الفضائي. ويتوقع أن يتم الكشف عنه في أكتوبر المقبل.

جدير بالذكر أن صاروخ "آمور" الروسي متعدد الاستخدام سيكون قادرا على نقل 10.5 طن من الحمولة المفيدة إلى مدار الأرض، مع العلم أن صاروخ "سويوز-2" ينقل 8.5 طن من الحمولة فقط.

المصدر: تاس