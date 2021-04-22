"سبيس إكس" تطلق طاقما ثالثا إلى الفضاء قبل شروق شمس الجمعة

تهدف شركة "سبيس إكس" إلى إطلاق طاقمها الثالث قبل شروق شمس الجمعة بقليل، وهذه المرة باستخدام كبسولة وصاروخ أعيد تدويرهما.

وكان من المفترض أن يتوجه رواد الفضاء الأربعة الذين يمثلون الولايات المتحدة واليابان وفرنسا إلى محطة الفضاء الدولية اليوم الخميس، لكن الإقلاع تأخر بسبب سوء الأحوال الجوية.

وتتطلب كبسولة "دراغون" من "سبيس إكس" أمواجا ورياحا هادئة في حالة الحاجة إلى هبوط طارئ أثناء رحلتها إلى المدار وقال مسؤولون إن توقعات طقس الجمعة يجب أن تتحسن كثيرا.

وتم تحديد الإقلاع عند الساعة 5:49 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

وكتب رائد الفضاء الفرنسي توماس بيسكيت على "تويتر": "يتوقع أصدقاؤنا على محطة الفضاء الدولية وصولنا ولا نريد أن نتأخر".

وأضاف: "لقد قاموا بتركيب غرفة نومي مؤخرا ورتبوا سريري حرفيا.. مثل المضيفين اللطفاء!".

لأول مرة، تطلق شركة "إلتون ماسك" رواد فضاء بكبسولة وصاروخ تم إطلاقهما سابقا، تماما كما يحدث في عمليات تشغيل الإمداد بالمحطة.

وأطلقت كبسولة الطاقم هذه مع طاقم "سبيس إكس" أول مرة في مايو الماضي، وحمل الصاروخ الطاقم الثاني في نوفمبر.

وسيقضي شين كيمبرا قائد المركبة الفضائية في ناسا وطاقمه ستة أشهر في المحطة الفضائية، ليحلوا محل أربعة رواد سيعودون يوم الأربعاء المقبل في كبسولة "سبيس إكس"، ليهبطوا بالمظلات في خليج المكسيك بالقرب من تالاهاسي بولاية فلوريدا الأمريكية.

المصدر: أ ب