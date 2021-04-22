أوروبا تطلق دفعة من الأقمار الصناعية إلى الفضاء قريبا

أعلنت شركة Arianespace أنها تستعد لإطلاق دفعة جديدة من الأقمار الصناعية الأوروبية إلى مدارات الأرض قريبا.

وذكرت الشركة لوكالة فرانس برنس أن "عملية الإطلاق القادمة لصاروخ Vega الفضائي الخفيف الذي سيحمل الأقمار إلى مدارات الأرض ستتم من قاعدة كورو في غوايانا الفرنسية، في الليلة ما بين 28 و29 أبريل الجاري".

وقال بيان صادر عن الشركة "عملية الإطلاق المنتظرة تعتبر العملية رقم 18 لهذا النوع من الصواريخ، وخلالها سيتم إيصال أول قمر صناعي تابع لمجموعة أقمار Pl iades Neo الجديدة لمراقبة الأرض، والتي سيبلغ عددها 4 أقمار، إطلاق هذه الأقمار يجري ضمن عقود موقعة مع شركة Airbus Defence and Space".

وأضاف البيان "بالإضافة إلى القمر المذكور سيتم إيصال 5 أقمار صغيرة إلى مدارات الأرض، الأقمار ستوضع في مداراتها باستخدام نظام SSMS الذي اختبر العام الماضي.. من بين الأقمار الخمسة سيكون هناك قمر تابع لوكالة الفضاء النرويجية، وقمر لشركة Eutelsat الفرنسية، الأقمار جميعها ستعمل في مدارات تبعد عن الأرض ما بين 613 و621 كلم".

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وكانت المحاولة السابقة التي جرت في 17 نوفمبر الماضي لإطلاق صاروخ فضائي من نوع Vega قد باءت بالفشل، إذ سقط الصاروخ بعد وقت قصير من إطلاقه، وتحكم معه قمر صناعي فرنس وآخر إسباني، واكتشفت لجنة التحقيقات التي تابعت الموضوع حينها أن سبب الحادثة كان خطأ من شركة Avio الإيطالية أثناء تركيب المرحلة الرابعة من الصاروخ.

المصدر: فيستي