روسيا تتخذ قرارا مستقلا بإنشاء محطة فضائية مدارية جديدة

أعلن مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" دميتري روغوزين أن القطاع الأساسي للمحطة الفضائية الروسية سيكون جاهزا بحلول عام 2025

وقال روغوزين: "إن جودة المحطة الفضائية الجديدة تتوقف على توزيع المسؤوليات. وإذا كانت المسؤولية بيد واحدة فإن النتيجة ستكون جيدة".

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فيما لم يستبعد روغوزين التعاون مع بلدان أخرى عند تشغيل المحطة. لكن تصميمها يجب أن يكون، حسب روغوزين، روسيا بحتا.

وكانت وسائل الإعلام قد أفادت في وقت سابق بأن روسيا تعتزم الخروج التدريجي من مشروع المحطة الفضائية الدولية والمباشرة بإنشاء محطة مدارية روسية قومية أصغر حجما.

وأعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، يوري بوريسوف أن المحطة الروسية قد تكون رأس جسر للقيام برحلات فضائية إلى القمر ومعملا في مدار الأرض سيتم فيه تجميع مركبات فضائية بعيدة المدى تزود بمحرك كهربائي نووي.

وقال روغوزين إن القطاع الأول والأساسي للمحطة الفضائية الروسية قد يكون جاهزا بحلول عام 2025 وهو قطاع يولد الطاقة الكهربائية. وقد بدأ العمل على تصميمه منذ عام 2012.

وقال مدير البرامج الفضائية المأهولة، فلاديمير سولوفيوف إن المحطة الروسية ستضم 5 وحدات، بما فيها الوحدة الأساسية (وحدة توليد الكهرباء) ووحدة الإنتاج ووحدة الإمداد والتموين ووحدة تجميع المركبات الفضائية وصيانتها والوحدة السياحية الخاصة. وهناك إمكانية لاستبدال الوحدات بوحدات جديدة، ما سيطيل عمر المحطة إلى حد بعيد.

وستحلق المحطة على ارتفاع 400 كيلومتر وبزاوية الميل 98 درجة، الأمر الذي سيمكّن رواد الفضاء من رصد كل القارات وبالدرجة الأولى منطقة القطب الشمالي والممر البحري الشمالي.

المصدر: تاس