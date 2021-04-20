الصين تطلق نهاية أبريل وحدة فضائية أساسية للمحطة الفضائية القومية

قد تطلق الصين نهاية أبريل الجاري إلى مدار الأرض وحدة أساسية لمحطتها الفضائية.

صرح بذلك الأحد 18 أبريل لوكالة "تاس" الروسية مصدر في الصناعة الفضائية الروسية. وقال المصدر إن وحدة "تيانخي" قد تطلق في 29 أبريل، مشيرا إلى موعد الإطلاق سيتوقف على جاهزية الأجهزة وظروف الطقس.

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ومضى قائلا إن استكمال المحطة الفضائية الصينية سيتطلب إطلاق 11 صاروخا ستحمل إلى مدار الأرض مختبرين و4 شاحنات فضائية و4 مركبات فضائية مأهولة.

ويتوقع أن يطلق صاروخ آخر إلى المحطة في مايو المقبل.

يذكر أن الصين هي دولة ثالثة قد استوعبت تكنولوجيا تجميع المحطة الفضائية المدارية وصيانتها.

وسيتراوح ارتفاع تحليق المحطة الصينية بين 340 و450 كيلومترا فوق سطح الأرض. وستكتسب المحطة بعد تجميعها شكل حرف T حيث توضع الوحدة الأساسية في وسط المجمع، أما المختبران بوزن 20 طنا فسيتوزعان على جانبي المجمع. وسيبلغ الوزن الإجمالي للمحطة بعد انتهاء عملية تجميعها 70 – 100 طن.

وستكون المحطة قادرة على استقبال 3 رواد دائمين و6 رواد مؤقتين.

وسيستخدم المختبران لإجراء البحوث العلمية وكذلك كفندقين لرواد الفضاء.

وبعد اختتام تجميع المحطة ستلتحم بها وحدة فلكية مزودة بتلسكوب بقطر مترين.

ويتوقع أن تنتهي عام 2022 عملية تجميع المحطة التي ستخدم، حسب العلماء الصينيين، لمدة 15 عاما.

المصدر: تاس