تحديد موقع دقيق لهبوط مركبة "أوريول" الفضائية الروسية

حددت مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية منطقة دقيقة ستهبط فيها نهاية عام 2023 مركبة "أوريول" غير المأهولة.

وجاء على موقع المشتريات الحكومية الروسية أن مركبة "أوريول" الفضائية ستهبط في منطقة تبعد 64.5 كيلومترا عن مدينة أورينبورغ في جنوب شرق القسم الأوروبي لروسيا. وأشار الموقع إلى أنه تم تحديد منطقة هبوط مركبة "اوريول" غير المأهولة في المنطقة المرقمة 8 والتي تبعد 64.5 كيلومتر جنوب شرق مدينة أورينبورغ.

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وجاء في المواصفات التقنية الملحقة بتقرير وارد على موقع المشتريات أن قطر منطقة هبوط المركبة الفضائية يقدر بـ 16 كيلومترا. كما جاء على الموقع أن الحكومة الروسية تخصص مبلغا قدره 1.88 مليار روبل لتجهيز منطقة هبوط المركبة الفضائية.

وقد قال مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية، دميتري روغوزين، في قناته على "تليغرام" السبت 17 أبريل أن صحراء أورينبورغ المستوية تعتبر مكانا أمثل لهبوط المركبة الفضائية من ناحية باليستية وأشار إلى أن أول رائد فضاء في العالم يوري غاغارين درس في الكلية الجوية بمدينة أورينبورغ بالضبط.

يذكر أن مركبة "أوريول" الروسية يتم تصميمها في إطار البرنامج القمري الروسي. وستقوم المركبة في 15 ديسمبر عام 2023 بأول رحلة فضائية غير مأهولة لها إلى مدار الأرض دون أن تلتحم بالمحطة الفضائية، ثم ستنطلق المركبة غير المأهولة عام 2024 لتلتحم بالمحطة الفضائية.

أما عام 2028 فستشهد تحليق مركبة "أوريول" المأهولة إلى القمر.

المصدر: تاس