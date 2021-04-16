ناسا تمنح "سبيس إكس" الضوء الأخضر لإطلاق Crew-2 إلى محطة الفضاء الدولية في يوم الأرض

تستعد "سبيس إكس" لإطلاق رواد فضاء للمرة الثالثة إلى محطة الفضاء الدولية، في أقل من عام، بعد منحها الضوء الأخضر من قبل وكالة ناسا، قبل أسبوع من رحلة يوم الخميس المقبل المخطط لها.

وستطلق "سبيس إكس" أربعة رواد إلى المدار على متن كبسولة "دراغون" الأسبوع المقبل. ومن المقرر أن يتم إطلاق المهمة، التي أطلق عليها اسم Crew-2، من محطة كيب كانافيرال يوم الخميس، 22 أبريل المصادف ليوم الأرض. وهي ثاني رحلة تشغيلية لـ"سبيس إكس" لمركبة Crew Dragon، والمرة الثانية التي تطير فيها هذه الكبسولة بالذات مع طاقم.

🚀 NASA's @SpaceX Crew-2 mission is GO for launch to the @Space_Station!



Four astronauts are set for liftoff aboard their Crew Dragon Endeavour spacecraft on Thurs., April 22 at 6:11am ET from @NASAKennedy. Watch live starting at 2am: https://t.co/2kpdM37igtpic.twitter.com/li823sOFvA — NASA (@NASA) April 16, 2021

وأثبتت مركبة The Crew Dragon جدارتها خلال رحلة تجريبية دون طيار، Demo-1، في مارس 2019.

وفي ذلك الوقت، رست الكبسولة في محطة الفضاء الدولية (ISS) لمدة ستة أيام، وبعد ذلك عادت إلى الأرض.

وبعد أكثر من عام ونصف العام، انطلقت Crew Dragon إلى الفضاء مع رواد فضاء ناسا دوغ هيرلي وبوب بهنكن.

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وتم اعتبار مهمة Demo-2 نجاحا باهرا، ما مهد الطريق لـ"سبيس إكس" لبدء الطيران بانتظام بطواقم إلى محطة الفضاء الدولية.

ومنذ تقاعد مكوكها الفضائي في عام 2011، اعتمدت ناسا على برنامج سويوز الروسي لإرسال الرواد إلى محطة الفضاء الدولية.

وأقلعت أول رحلة تشغيلية لـ"سبيس إكس"، Crew-1، في 16 نوفمبر 2020، بعد عدة تأخيرات.

وضم الطاقم رواد فضاء ناسا مايكل هوبكنز وفيكتور غلوفر، وشانون ووكر وسويتشي نوغوتشي من وكالة استكشاف الفضاء اليابانية (JAXA).

وستطلق "سبيس إكس" الآن رواد الفضاء الأربعة من البعثة "إكسبيديشن 65". وهؤلاء رواد فضاء ناسا شين كيمبرو وميغان مكارثر وأكيهيكو هوشيد من وكالة الفضاء اليابانية JAXA، وتوماس بيسكيت من وكالة الفضاء الأوروبية.

وإذا سمحت الأحوال الجوية، سيتم الإقلاع في الساعة 6.11 صباحا. ويمكن مشاهدة عملية الإطلاق مباشرة عبر الإنترنت، على مواقع ناسا و"سبيس إكس".

وسيتم إطلاق كبسولة "دراغون" فوق صاروخ "فالكون 9" القابل لإعادة الاستخدام من Pad 39A التاريخية في مركز كينيدي للفضاء.

المصدر: إكسبريس