سفير الإمارات لدى موسكو يؤكد تحقيق تقدم في المحادثات بشأن منصة "غاغارين"

حققت دولة الإمارات العربية المتحدة بعض التقدم في مجال عقد اتفاقية ثلاثية خاصة بتحديث منصة الإطلاق الأولى في مطار "بايكونور" الفضائي وتعول على توقيعها عما قريب.

أعلن ذلك سفير دولة الإمارات العربية المتحدة في موسكو محمد أحمد الجابر.

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وأشار الدبلوماسي الإماراتي إلى أن بلاده مهتمة بكل ما له علاقة بتطوير التكنولوجيات المتقدمة.

أما تطوير منصة الإطلاق الأولى (منصة غاغارين) في مطار "بايكونور" الفضائي الروسي من حيث انطلق عام 1961 يوري غاغارين إلى الفضاء فيعتبر جزءا من الجهود التي تبذلها الإمارات في هذا المسار.

وأضاف أنه قد تم تحقيق بعض التقدم في المبادرة الثلاثية الروسية الكازاخستانية الإمارتية بشأن تحديث منصة "غاغارين".

وأوضح أن العمل يجري الآن على التنسيق في بنود الاتفاقية التي ستعقدها الحكومات في روسيا والإمارات العربية وجمهورية كازاخستان.

وقال السفير إن الإمارات تسعى إلى أن تلعب دورا هاما في الفضاء وذلك عن طريق تطوير كوادرها في التعاون مع شركائها، بما فيها روسيا، مشيرا إلى أن البعثة الإماراتية المريخية ما هي إلا دليل ساطع على ذلك.

وأضاف إن العمل على عقد اتفاقية التعاون مع روسيا في مجال الفضاء يجري منذ عام 2020. وبحثت تلك المسألة بصورة خاصة في الاجتماع الوزاري الذي عقد في مارس الماضي بمشاركة رئيسة الوكالة الفضائية الإماراتية، سارة بنت يوسف الأميري ومدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية، دميتري روغوزين.

يذكر أن وسائل الإعلام كانت قد أفادت في وقت سابق بأن الإمارات العربية ستطلق عام 2022 برنامجها القمري.

مصدر: تاس