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روسيا بصدد تصميم أجهزة دعم الحياة في القاعدة القمرية

الفضاء

روسيا بصدد تصميم أجهزة دعم الحياة في القاعدة القمرية
Sputnik Aleksandr Mokletsov
صورة أرشيفية
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بدأ المهندسون الروس في تصميم أجهزة وأنظمة من شأنها تزويد القاعدة القمرية بالماء.

جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس العلمي في معهد "ني خيماش" للكيمياء الفضائية الروسية.

وبموجب قرار اتخذه المجلس العلمي فإن المعهد يعتزم أن يعمل أعوام 2022 – 2025 على تصميم أنظمة لتزويد المحطة المدارية القمرية والقاعدة القمرية والمحطة الفضائية بعيدة بالماء. ويتوقع أن تنتهي أعمال التصميم بالكشف عن نماذج تجريبية للأجهزة المذكورة.

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كما يتوقع أن يشارك في أعمال التصميم مهندسون يمثلون معاهد روسية أخرى للبحوث العلمية.

يذكر أن معهد "ني خيماش" الروسي يتخصص في تصميم دورات مغلقة لأجهزة دعم الحياة في المعدات الفضائية.

ويعمل في الوقت الراهن  بالمحطة الفضائية الدولية عدد من الأجهزة التي قد صممها المعهد وبينها منظومة تخزين ومعالجة البول، منظومة إنتاج الماء من رطوبة الجو، منظومة توليد الأكسجين، منظومة تحويل البول إلى الماء  ومنظومة تطهير الماء من الرواسب الضارة.

المصدر: إزفيستيا

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