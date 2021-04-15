كويكب يحقق "مواجهة قريبة بشكل استثنائي'' مع الأرض ويتخطاها على مسافة "دقيقة"!

كشفت وكالة ناسا أن كويكبا بحجم حافلة لندن تقريبا، مرّ على بعد 12000 ميل فقط من الأرض، ليكون أقرب إلى الكوكب من معظم الأقمار الصناعية الثابتة بالنسبة للأرض.

وأوضح علماء الفلك من مشروع التلسكوب الافتراضي، أن الكويكب الذي أُطلق عليه 2021 GW4، لا يشكل أي تهديد للأرض لأنه مر على مسافة آمنة وكان صغيرا بما يكفي بحيث يحترق في الغلاف الجوي لو "تجرأ واقترب" أكثر.

وقال علماء الفلك إنه في 12 أبريل الساعة 14:01 بتوقيت غرينتش، مرّت صخرة الفضاء على بعد 12000 ميل فقط من الكوكب أثناء التحرك بسرعة 18700 ميل في الساعة.

وللمقارنة، يقع القمر على بعد 238000 ميل من الأرض، والأقمار الصناعية الثابتة بالنسبة للأرض، بما في ذلك تلك التي تقدم خدمات GPS، على بعد نحو 20000 ميل.

This asteroid is roughly 10 meters wide, so not a big threat even if it were to hit us, which it won't. https://t.co/skwEbllxxp — Phil Plait (@BadAstronomer) April 9, 2021

واكتُشف الكويكب لأول مرة من قبل علماء الفلك من Catalina Sky Survey في أريزونا يوم 8 أبريل.

وقال عالم الفلك ومؤسس مشروع التلسكوب الافتراضي، جيانلوكا ماسي، لـUSA Today: "الكويكبات بهذا الحجم قريبة جدا من الندرة نسبيا، لكن حتى الآن هذا العام كان لدينا أربعة أجسام قريبة: 2021 GW4 أكبر هذه الصخور الأربعة".

Asteroid the size of a BUS narrowly avoids hitting a satellite after skimming past Earth at a tiny distance https://t.co/ZEHSN5EU6F — Daily Mail Online (@MailOnline) April 14, 2021

ويمكن القول إن حجم الصخرة يجعل من غير المحتمل أن تسبب أي ضرر، حيث تقدر ناسا أن كويكبا واحدا على الأقل يصل إلى ثلاثة أضعاف حجم GW4، يحترق في الغلاف الجوي كل عام.

وتقدر وكالة الفضاء الأمريكية أن صخرة تستغرق أكثر من نصف ميل لتسبب مشاكل عالمية إذا ما اصطدمت بالأرض.

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والكويكبات عبارة عن شظايا صخرية متبقية من تكوين النظام الشمسي قبل حوالي 4.6 مليار سنة، يدور معظمها بين المريخ والمشتري.

ومن حين لآخر، تتأثر المسارات المدارية للكويكبات بسحب الجاذبية للكواكب، ما يتسبب في تغيير مساراتها.

وعندما يحدث هذا يمكن أن يجلبها في مدار تصادم محتمل مع الأرض أو الكواكب الأخرى، بما في ذلك واحد قتل الديناصورات قبل 65 مليون سنة.

وقالت ناسا: "كل يوم، يتم قصف الأرض بأكثر من 100 طن من الغبار والجسيمات بحجم حبات الرمال، ويضرب كويكب بحجم سيارة الغلاف الجوي للأرض مرة واحدة في السنة تقريبا". وعندما يحدث هذا، فإنه يخلق كرة نارية، ويحترق قبل الوصول إلى السطح، ولا يسبب أي ضرر.

وأوضحت ناسا: "كل ألفي عام أو نحو ذلك، يضرب نيزك بحجم ملعب كرة القدم، الأرض ويسبب أضرارا كبيرة في المنطقة. ومرة واحدة فقط كل بضعة ملايين من السنين، يأتي جسم كبير بما يكفي لتهديد حضارة الأرض. وتشكل الفوهات الأثرية على الأرض والقمر والأجسام الكوكبية الأخرى دليلا على هذه الحوادث. ونعتقد أن أي شيء أكبر من كيلومتر واحد إلى كيلومترين، يمكن أن تكون له تأثيرات عالمية".

المصدر: ديلي ميل