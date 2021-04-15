شركة Blue Origin الأمريكية تنجح في اختبار مركبتها السياحية

نجحت شركة Blue Origin الأمريكية الأربعاء 14 أبريل في الاختبار الخامس عشر لمركبتها السياحية New Shepard.

وقد أطلق الصاروخ الحامل المركبة الساعة 12.49 يوم 14 أبريل بتوقيت الشاطئ الشرقي الأمريكي (الساعة 19.49 بتوقيت موسكو)، وحين وصل الصاروخ ارتفاع 100 كيلومتر فوق سطح الأرض انفصلت عنه المركبة التي هبطت على الأرض بمظلات.

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أما الصاروخ فهبط عموديا على منصة خاصة بعد مرور 7 دقائق من إطلاقه.

وكانت المركبة غير المأهولة. وقامت بدور السائح دمية بطول قامة الإنسان تم تزويدها بمستشعرات مختلفة. وأطلقت عليها تسمية "سكاي يوكر" نسبة إلى أحد أبطال ملحمة "حرب النجوم" السينمائية.

يذكر أن New Shepard يمكن أن تتسع لـ6 ركاب أو تنقل حمولة مفيدة. ويمكن أن يقضي السياح بعد وصول المركبة حدود الفضاء الكوني 4 دقائق في حالة انعدام الوزن.

ولم تكشف الشركة إلى حد الآن عن سعر تذكرة واحدة. لكن الخبراء يعتبرون أنها ستكلف السائح الفضائي 200 – 250 ألف دولار.

المصدر: تاس