الصين توسّع تعاونها مع روسيا في مجال الفضاء

أعلنت مصادر في وزارة الخارجية الصينية عن خطط بلادها لتوسيع التعاون مع روسيا في مجالات الفضاء.

وفي مقابلة صحفية أجراها مؤخرا قال ممثل وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجيان: "الصين تخطط لزيادة التعاون مع روسيا في تنفيذ مشاريع مشتركة في مجال الفضاء، وستتعاون البلدان في مجال حماية أمن الفضاء الخارجي".

وأضاف "ستواصل الصين عام 2021 تعزيز تعاونها مع روسيا في مجال استكشاف الفضاء على نطاقات واسعة، نسعى جاهدين لتوحيد الجهود مع جميع من لديهم مصلحة للحفاظ على الأمن في الفضاء الخارجي".

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وأكد ليجيان على "أن التعاون ما بين بلاده وروسيا في مجال الفضاء على مدار نصف قرن يجب أن يعتبر نموذجا للتعاون الدولي في هذا الخصوص، وأن مسألة حماية أمن الفضاء الخارجي هي تحد للبشرية جمعاء، ولا يمكن لأي دولة أن تتخذ موقفا منعزلا فيما يتعلق بهذا الأمر".

وأشار السياسي إلى "أن بلاده تعرض بشدة عسكرة الفضاء الخارجي" حيث قال: "نعارض بشدة ظهور سباق تسلح في الفضاء الخارجي، ونساهم مع روسيا في دفع عجلة المفاوضات الهادفة إلى ضمان الحد من التسلح في الفضاء الخارجي من خلال وضع قواعد قانونية مناسبة".

المصدر: تاس