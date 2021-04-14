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اتفاق بين الإمارات و"آي سبيس" اليابانية لإرسال مركبة للقمر

الفضاء

اتفاق بين الإمارات و
Reuters
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أعلنت شركة "آي سبيس" اليابانية للفضاء اليوم الأربعاء، أنها ستنقل مركبة إماراتية إلى القمر عام 2022.

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وقالت "آي سبيس" إن الاتفاق ينص أيضا على أن تزود الشركة بعثة الإمارات للقمر بالاتصالات السلكية والكهرباء خلال الرحلة وبالاتصالات اللاسلكية على سطح القمر.

وكان "الأمل" أول مسبار إماراتي قد نجح في دخول مدار كوكب المريخ في 9 فبراير، وبالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة، كانت هذه أول مغامرة للدولة خارج مدار الأرض.

المصدر: رويترز

 

 

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