روسيا: بلادنا تستأنف مشاركتها في سباق القمر

ستسمح زيادة الأموال المخصصة للقطاع الفضائي الروسي بتحقيق 3 بعثات قمرية ، كما إنها ستمكّن روسيا من المشاركة النشيطة في سباق القمر.

أعلن ذلك رئيس أكاديمية العلوم الروسية، ألكسندر سيرغييف، في أعقاب الاجتماع مع المسؤولين الفضائيين والذي عقده الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم 12 أبريل في مدينة أنجلس الروسية حيث هبطت في 12 أبريل عام 1961 مركبة "فوستوك – 1" مع رائد الفضاء الأول يوري غاغارين.

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وقال، سيرغييف إنه تم في الاجتماع تأكيد تمويل البرامج الفضائية العلمية الروسية التي تقدر بـ15 مليار روبل كل عام.

ومضى قائلا:" لقد اتخذ قرار باستئناف تمويل البرامج الفضائية العلمية، ما سيسمح لنا بتحقيق 3 بعثات قمرية وهي: بعثة "لونا – 25" عام 2021، بعثة "لونا – 26" عام 2024، بعثة "لونا – 27 عام 2025".

وحسب سيرغييف فإن القمر يصبح في الوقت الراهن مسرحا جديدا للسباق الفضائي.

وكان الاتحاد السوفيتي يشارك بنشاط في ذلك وكان المسبار السوفيتي أول جهاز فضائي هبط برفق على سطح القمر. أما بعثة "لونا – 24" التي نقلت إلى الأرض عينات الصخور القمرية فكانت آخر بعثة قمرية تحققت في عصر غزو القمر.

المصدر: تاس