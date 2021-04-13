روسيا تخطط لبناء مجمّعات خاصة لاستقبال مركبات "أوريول" الفضائية

أعلنت مصادر في مؤسسة "روس كوسموس" أن روسيا تخطط لبناء مجمّعات خاصة لاستقبال مركبات "أوريول" بعد عودتها من رحلاتها الفضائية.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن "روسيا تخطط لإنفاق نحو 244 مليون دولار لإنشاء مجمع خاص في المناطق التي ستهبط فيها مركبات أورويول مستقبلا بعد عودتها من الرحلات الفضائية، وهذا المجمع سيخصص لتقديم الخدمات اللازمة للمركبات أو طواقمها".

وتشير المعلومات التي وردت في بيان صادر عن هيئة المشتريات الحكومية الروسية حول الموضوع إلى "أن المجمع المذكور من المفترض أن يكون جاهزا حتى الـ 15 من نوفمبر عام 2025، وستتضمن مهامه عمليات إجلاء واستقبال طواقم المركبات الفضائية بعد عودتها من مهماتها، وتقديم خدمات الصيانة الأولية للمركبات، فضلا عن أماكن خاصة لتدريب وإعداد الرواد، أما أماكن هبوط مركبات أوريول فمن المفترض أن تكون بمساحات معينة ولا يزيد ارتفاعها عن سطح البحر أكثر من 500 متر، وأن تكون هذه المناطق خالية من السكان، ولا تشغل مساحة الأنهار أو المسطحات المائية فيها أكثر من 50%".

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وتطور روسيا مركبات "أوريول" في إطار برنامجها الفضائي الوطني لاستكشاف القمر، ومن المفترض أن تقلع أول مركبة من هذه المركبات في رحلة غير مأهولة إلى الفضاء في ديسمبر 2023، وبعدها بعام ستنطلق المركبة في رحلة غير مأهولة أيضا لتلتحم بالمحطة الفضائية الدولية، أما عام 2028 فيفترض أن تطلق هذه المركبات في رحلة مأهولة إلى مدارات القمر.

المصدر: فيستي