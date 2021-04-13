شركة روسية خاصة بصدد إطلاق صاروخ فضائي خفيف

تعتزم شركة "كراسنويارسك" الروسية الفضائية أن تجري بحلول عام 2024 اختبار صاروخ "سيبير" (سيبيريا) الفضائي الخفيف.

صرح بذلك مدير عام الشركة على هامش منتدى "كراسنويارسك" الاقتصادي الذي ينعقد في 12-16 أبريل في مدينة كراسنويارسك بشرق سيبيريا.

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وقال، كوليكوف، إن إطلاق الصاروخ الخفيف الاختباري مخطط له عام 2024. ويعمل خبراء الشركة في الوقت الراهن على إعداد الوثائق التقنية والمشروع التقني للصاروخ الذي يبلغ ارتفاعه 30 مترا ويستطيع نقل طن واحد من الحمولة إلى مدار الأرض.

وقال، كوليكوف، كذلك إن الشركة تعتزم أن تطلق الخريف المقبل أو ربيع عام 2022 صاروخا فائق الخفة إلى ارتفاع 100 كيلومتر فوق سطح الأرض. وأوضح أن ارتفاع الصاروخ المذكور لن يزيد عن 6 أمتار. وإنه سيحمل 15 كيلوغراما من الحمولة المفيدة التي تتضمن أقمارا صناعية طلابية محدودة الوزن.

وأضاف أن نجاح إطلاق الصاروخ فائق الخفة سيعطي ضمانا لنجاح الصاروخ الخفيف الذي سيطلق عام 2024.

يذكر أن "كراسنويارسك" هي شركة روسية خاصة يقع مقرها في مدينة كراسنويارسك. وسبق لها أن أطلقت عام 2020 نموذجا للصاروخ فائق الخفة من ميدان التجارب الواقع في مقاطعة كيروف الروسية.

المصدر: تاس