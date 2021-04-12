 
مباشر

صاروخ صيني يصل إلى موقع الإطلاق استعدادا للقيام بمهمة لمحطة الفضاء الصينية

الفضاء

صاروخ صيني يصل إلى موقع الإطلاق استعدادا للقيام بمهمة لمحطة الفضاء الصينية
Reuters
إطلاق صاروخ "لونغ مارش-5 واي 4" الصيني، أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/q5zd

وصل صاروخ "لونغ مارش-7 واي 3" الصيني الذي سيطلق سفينة شحن تابعة لمحطة الفضاء الصينية، إلى موقع الإطلاق في مقاطعة هاينان جنوبي الصين.

إقرأ المزيد
الصين تطلق قمرا صناعيا لاختبار الأجهزة الفضائية
الصين تطلق قمرا صناعيا لاختبار الأجهزة الفضائية

وأفاد مكتب هندسة الفضاء المأهول الصيني، اليوم الاثنين، بأن الصاروخ إلى جانب سفينة الشحن "تيانتشو-2" التي تم نقلها بالفعل إلى موقع إطلاق مركبة الفضاء "ونتشانغ" سيتم تجميعهما واختبارهما في موقع الإطلاق.

وأشار المكتب إلى أن المرافق والمعدات في موقع الإطلاق في حالة جيدة حاليا ويجري تنفيذ الاستعدادات وفق الخطط المقررة.

المصدر: شينخوا

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا