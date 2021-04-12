صاروخ صيني يصل إلى موقع الإطلاق استعدادا للقيام بمهمة لمحطة الفضاء الصينية

وصل صاروخ "لونغ مارش-7 واي 3" الصيني الذي سيطلق سفينة شحن تابعة لمحطة الفضاء الصينية، إلى موقع الإطلاق في مقاطعة هاينان جنوبي الصين.

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وأفاد مكتب هندسة الفضاء المأهول الصيني، اليوم الاثنين، بأن الصاروخ إلى جانب سفينة الشحن "تيانتشو-2" التي تم نقلها بالفعل إلى موقع إطلاق مركبة الفضاء "ونتشانغ" سيتم تجميعهما واختبارهما في موقع الإطلاق.

وأشار المكتب إلى أن المرافق والمعدات في موقع الإطلاق في حالة جيدة حاليا ويجري تنفيذ الاستعدادات وفق الخطط المقررة.

المصدر: شينخوا