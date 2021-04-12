"ناسا" تسجل كوكبين باسم طالبة عربية من دير الأسد

أفاد معهد إسرائيلي بأن وكالة "ناسا" الفضائية الأمريكية أطلقت اسم امرأة عربية إسرائيلية على كوكبين بعد أن اكتشفتهما من خلال برنامج رصد كواكب استمر شهرا.

وجاء في بيان صدر عن المعهد الإسرائيلي للتكنولوجيا "التخنيون"، الجمعة الماضي، أن أسيل نعمة، طالبة بكلاريوس في الهندسة الطبية الحيوية في "التخنيون" بحيفا، شاركت الشهر الماضي في برنامج البحث الفلكي الدولي التعاوني التابع لـ "ناسا".

وقالت نعمة، المنحدرة من بلدة دير الأسد العربية وتعيش حاليا في حيفا، إنها كانت الفريق الوحيد المكون من عضو واحد المسموح له بالمشاركة في الحدث.

وأضافت: "أردت حقا المشاركة في هذه الحملة، وهي نوع من المنافسة، لكن "ناسا" أصرت على أنه يتعين علي تجنيد طاقم من 3 أعضاء".

وأوضحت: "شرحت لهم أنني لم أتمكن من تجنيد شركاء، لكن هذا هو حلمي، وفي النهاية اقتنعوا وسمحوا لي بالمشاركة. هكذا أصبحت الفريق الوحيد المكون من عضو واحد وكذلك الفريق الإسرائيلي الوحيد من بين 116 فريق من جميع أنحاء العالم".

وتشارك نعمة في الأبحاث في مختبر البروفيسور دان آدم في "التخنيون"، حيث تعلمت تقنية تقسيم الصور. وتحدثت أن هذه المهارة ساعدتها كثيرا في تحديد موقع الكويكبات.

وتابعت: "تلقيت مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو من وكالة "ناسا" وكنت بحاجة إلى العثور على كويكبات جديدة فيها".

وأطلقت نعمة على "فريقها" اسم ANI (Aseel Nama Israel)، وسيطلق على الكويكبين اللذين اكتشفتهما اسم ANI1801 وANI2001.

المصدر: تايمز أوف إسرائيل