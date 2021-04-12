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روسيا تختبر أقمارا جديدة لاستشعار الأرض عن بعد

الفضاء

روسيا تختبر أقمارا جديدة لاستشعار الأرض عن بعد
Sputnik ilya naimushin
نموذج لقمر صناعي روسي_صورة أرشيفية
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أعلنت مصادر مطلعة في مجال صناعة الفضاء في روسيا أن الخبراء في البلاد باشروا في اختبار جيل جديد من الأقمار الصناعية المخصصة لاستشعار الأرض عن بعد.

وحول الموضوع قال كبير المصممين في شركة Mashinostroyenia الروسية، أليكسي رابوتشي: "تعمل شركاتنا حاليا على تطوير قمرين راداريين جديدين من طراز Kondor-FKA، أحدهما تم الانتهاء من تجميعه ويخضع حاليا لاختبارات معداته الكهربائية".

ومن جهته كان المدير العام للشركة، ألكسندر ليونوف، قد صرح في وقت سابق أن الشركة تخطط لإطلاق مجموعة من الأقمار المذكورة إلى مدارات الأرض ما بين عامي 2022 و2023.

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أما رئيس مؤسسة "روس كوسموس" الروسية، دميتري روغوزين فقد أشار في مقابلة صحفية العام الفائت إلى أن إطلاق أول قمر من أقمار Kondor-FKA من المفترض أن يكون عام 2021.

وكانت Mashinostroyenia قد ذكرت في بيان لها أن مهام أقمار Kondor-FKA ستشمل استشعار الأرض عن بعد، ورسم الخرائط لسطحها، والمساهمة في عمليات الرصد البيئي واستكشاف الموارد الطبيعية، كما سيكون بإمكان هذه الأقمار التقاط صور عالية الدقة لأجسام أرضية بأبعاد متر مربع تقريبا، وستعمل على مسح مسطحات أرضية يصل طولها إلى 120 كلم.

المصدر: تاس

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