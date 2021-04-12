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كم تكلّف "روس كوسموس" وجبة غذاء رائد فضاء روسي؟

الفضاء

كم تكلّف
Roskosmos.ru
صورة أرشيفية
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قام المحللون الروس بمناسبة حلول الذكرى الـ60 لأول رحلة فضائية في العالم بحساب ما ينفق لإعداد وجبة غذاء يتناولها رائد فضاء روسي.

واتضح أنها تكلف مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية 5283 روبلا، ما يعادل نحو 68.6 دولار.

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وتتضمن وجبة الغذاء مواد غذائية مثل الأرز، والمشمش المجفف، والجبن القريش، والمكسرات، وشوربة مع السمك واللحوم، ولحم البقر، والكوسا، والكفيار والباذنجان، والليمون والأسماك المعلبة وشرائح الدجاج، والبسكويت بالزنجبيل، وشوربة الكريمة المجففة، والقهوة  والشاي والفيتامينات وكذلك الفواكه والخضروات الطازجة.

وقارن المحللون بين نظامي الغذاء اليومييْن لرائدي الفضاء السوفيتي والروسي. وتضمن نظام الغذاء السوفيتي مواد غذائية تقيّم بـ2800 سعرة حرارية. أما النظام الغذائي لرائد الفضاء الروسي فيضم 4 وجبات حيث يتناول 3200 سعرة حرارية.

 المصدر: تاس

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