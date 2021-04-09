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الصين تطلق قمرا صناعيا لاختبار الأجهزة الفضائية

الفضاء

الصين تطلق قمرا صناعيا لاختبار الأجهزة الفضائية
AP
صورة أرشيفية
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نجحت الصين الجمعة 9 أبريل في إطلاق قمر صناعي ثالث من أسرة الأقمار الصناعية Shiyan-6 المخصصة لدراسة الفضاء الكوني القريب من الأرض واختبار الأجهزة الفضائية.

أفاد بذلك التلفزيون الحكومي الصيني الذي أعلن أن القمر الصناعي أطلق الساعة 07.01 بالتوقيت الصيني (الساعة 02.01 بتوقيت موسكو) يوم 9 أبريل من مطار "شانسي" الفضائي في شمال الصين بواسطة صاروخ Long March-4B (تشانجين – 4 بي ، المسيرة الطويلة). وأضاف أن صاروخ "تشانجين" الصيني أطلق للمرة الـ365.

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 وأعاد التلفزيون الصيني إلى الأذهان أن أول قمر صناعي صيني من طراز Shiyan-6 أطلق إلى مدار الأرض في نوفمبر عام 2018، ثم أطلق في يوليو عام 2020 القمر الصناعي الثاني من هذا النوع.

يذكر أن الصين تخطط، حسبما أوردته مؤسسة العلم والتقنيات الفضائية الصينية، لأن تطلق العام الجاري 40 صاروخا فضائيا، ما سيعتبر رقما قياسيا بالنسبة إلى علم الفضاء الصيني.

جدير بالذكر أن الصين وقعت مؤخرا مع روسيا برنامجا مشتركا لدراسة القمر بواسطة المحطات الأوتوماتية. ويتوقع أن توقع الصين وروسيا الصيف القادم اتفاقيات أخرى تطويرا للبرنامج المذكور.

المصدر: تاس

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