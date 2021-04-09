رائد فضاء أمريكي يكشف كيف خسرت الولايات المتحدة أمام "أهم شخص"

أعلن رائد الفضاء الأمريكي تيري ويرتس، أن يوري غاغارين أول رائد فضاء في العالم، أحد أهم الشخصيات في التاريخ، واشتكى من خسارة الولايات المتحدة في سباق الفضاء.

إقرأ المزيد





وقال ويرتس في لقاء تلفزيوني، "بذلت الولايات المتحدة جهودا كبيرة، لكي تكون أول من يطير إلى القمر... ولكننا خسرنا حينها أمام الاتحاد السوفيتي، الذي كان أول من طار إلى الفضاء".

ويعتبر ويرتس، التنافس محفزا جيدا. مشيرا إلى أن النجاحات التي يحققها الاتحاد السوفيتي في الفضاء كانت تعلن حتى في المدارس.

ويقول، "لقد علمونا: السوفييت تغلبوا علينا في الفضاء. لأنكم أول من أطلق قمرا صناعيا إلى الفضاء، ومن ثم كان يوري غاغارين أول من طار إلى الفضاء".

ويضيف، بأنه معجب بيوري غاغارين، ويعتبر تحليق أول إنسان في الفضاء حدثا عجيبا لا يصدق.

المصدر: نوفوستي