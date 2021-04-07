مطار "فوستوتشني" الفضائي يستعد لإطلاق دفعة من أقمار OneWeb

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" أن الاستعدادات جارية في مطار "فوستوتشني" الفضائي الروسي لإطلاق دفعة جديدة من أقمار OneWeb إلى مدارات الأرض.

وقال بيان صادر عن المؤسسة "وصلت مؤخرا دفعة جديدة مكونة من 36 قمرا من أقمار OneWeb إلى مطار إغناتيفو في مدينة بلاغوفيشينسك الروسية، على متن طائرة شحن من طراز An-124-100، وتجري الاستعدادات لعملية إطلاق هذه الأقمار من مطار فوستوتشني الفضائي الروسي".

На космодроме #Восточный началась подготовка к запуску в этом месяце космических аппаратов @OneWeb 🛰️



Накануне они прибыли в аэропорт Игнатьево на самолете Ан-124-100, после чего специалисты Космического центра «Восточный» доставили их на космодром. pic.twitter.com/dxmDvCkfFz — РОСКОСМОС (@roscosmos) April 6, 2021

وأضاف البيان "يبلغ عدد أقمار OneWeb الموجودة في المدارات الأرضية المنخفضة حاليا 146 قمرا، مع إطلاق الدفعة القادمة منها ليصل العدد إلى 182 قمرا، ويتم التخطيط لإطلاق مئات الأقمار الأخرى".

وكان مدير مؤسسة "روس كوسموس" الروسية، دميتري روغوزين قد أشار في وقت سابق إلى عمليات إطلاق أقمار OneWeb إلى الفضاء العام الجاري قد تسجل رقما قياسيا، حيث يفترض أن تطلق دفعات من هذه الأقمار كل شهر على مدار السنة.

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تخطط شركة OneWeb لإطلاق منظومة من الأقمار الصناعية الصغيرة والمتوسطة الحجم لتدور على ارتفاعات تتراوح ما بين 800 و950 كلم عن سطح الأرض، وتغطي معظم مناطقها بشبكة إنترنت سريعة الأداء.

وجرى إرسال أول 6 أقمار من هذه المنظومة إلى مدارات الأرض في 28 فبراير 2019 باستخدام صاروخ "سويوز" روسي أطلق من قاعدة كورو الفضائية، وفي7 فبراير 2020 أطلق 34 قمرا آخر من قاعدة "بايكونور" في كازاخستان، وبعدها أطلقت مجموعة من الأقمار في مارس العام نفسه، وفي ديسمبر 2020 أجريت أول عملية إطلاق لهذه الأقمار من مطار "فوستوتشني" الفضائي الروسي، وفي 25 مارس الفائت أطلق 36 قمرا آخر إلى مدارات الأرض.

المصدر: فيستي