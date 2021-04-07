ناسا تعلن موعد أول تحليق للمروحية على المريخ

أعلن المكتب الإعلامي لوكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" أن أول تحليق تجريبي للمروحية على سطح المريخ لن يكون قبل يوم الأحد.

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ويذكر أنه كان قد أعلن سابقا أن أول تحليق تجريبي للمروحية Ingenuity سيكون يوم الخميس 8 أبريل الجاري. ولكن ناسا أعلنت يوم الثلاثاء أن هذا التحليق سيكون بعد بضعة أيام مما أعلن سابقا، دون توضيح الأسباب.

وتجدر الإشارة، إلى أن المروحية خلال هذا التحليق التجريبي سترتفع ثلاثة أمتار فوق سطح الكوكب الأحمر، وفي حال نجاح هذه التجربة، سترتفع في التحليق المقبل وبعده، إلى ارتفاع خمسة أمتار.

وكان خبراء الوكالة، قد اعلنوا سابقا، أن التحضير لأول تحليق للمروحية على سطح المريخ يتطلب حوالي ستة أيام، يتم خلالها نقل المروحية إلى موقع الإقلاع بواسطة العربة Perseverance، وبعدها يختبر المختصون قبل إطلاقها عمل جميع أجهزتها وبالأخص ريش المروحية وشحنة بطاريتها.

المصدر: نوفوستي