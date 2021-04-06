"بايكونور" تستعد لإطلاق المركبة الروسية إلى المحطة الفضائية

أعلنت وكالة "تاس" الروسية أن الاستعدادات تجري على قدم وساق في قاعدة "بايكونور" الفضائية لإطلاق مركبة روسية مأهولة نحو المحطة الفضائية الدولية.

وحول الموضوع قال مراسل الوكالة الذي زار القاعدة مؤخرا: "لقد تم تثبيت صاروخ Soyuz-2.1a الروسي على منصة الإطلاق رقم 31 في مجمع فوستوك بقاعدة بايكونور، استعدادا لإطلاق مركبة Soyuz MS-18 المأهولة التي تحمل اسم غاغارين، والتي ستنقل 3 رواد إلى المحطة الفضائية الدولية".

وأضاف "لقد بدأ العمل في الموقع تبعا للجدول الزمني المخصص لليوم الأول من مرحلة الاستعدادات لعملية الإطلاق، الصاروخ عليه ملصق يحمل شعار الذكرى الـ 60 لأول رحلة مأهولة إلى الفضاء، و صورة وتوقيع رائد الفضاء السوفيتي، يوري غاغارين".

The Soyuz-2.1a rocket with the #SoyuzMS18 spacecraft was rolled out of the integration facility and installed on the site 31 launchpad.



After verticalization Roscosmos specialists started working according to the launch day one schedule.



The launch is scheduled for April 9 🚀 pic.twitter.com/poAYDPOTfu — РОСКОСМОС (@roscosmos) April 6, 2021

وتبعا للمعلومات التي أوردتها مؤسسة "روس كوسموس" الروسية سابقا فإن الصاروخ مع المركبة المذكورة سيطلقا من قاعدة "بايكونور" في التاسع من أبريل الجاري تمام الساعة 10:42 بتوقيت موسكو.

На Байконуре состоялся вывоз ракеты «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем #СоюзМС18 на стартовый комплекс.



После чего к ней были подведены фермы обслуживания, и специалисты Роскосмоса приступили к работам по графику первого стартового дня.



Пуск запланирован на 9 апреля в 10:42 🚀 pic.twitter.com/vsV04kcIRo — РОСКОСМОС (@roscosmos) April 6, 2021

ويتكون الطاقم الرئيسي للبعثة التي ستحملها المركبة من رائدي الفضاء الروسيين، أوليغ نوفيتسكي وبيوتور دوبروف، ورائد الفضاء التابع لناسا مارك فاندي هاي، أما أفراد الطاقم الاحتياطي لها فيضم كلا من رائدي الفضاء الروسيين، أنطون شكابليروف وأوليغ أرتيوموف، ورائدة ناسا، آن ماكليين، والذين وصلوا جميعهم إلى "بايكونور" في الـ 26 من مارس الفائت وأنهوا تحضيراتهم للرحلة المذكورة.

المصدر: تاس