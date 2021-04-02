بوينغ تؤجل موعد رحلة مركبتها نحو المحطة الفضائية الدولية

ذكر موقع spaceflightnow أن بوينغ قررت تأجيل موعد الرحلة غير المأهولة لمركبة Starliner نحو المحطة الفضائية الدولية.

وتبعا للموقع فإن بوينغ قررت تأجيل موعد الرحلة من ربيع إلى صيف العام الجاري، ومن المفترض أن تتم العملية قبل نهاية يوليو القادم، وخلالها ستتوجه المركبة نحو المحطة لتلتحم بها لمدة أسبوع، وتعود بعدها إلى الأرض وتهبط غرب الولايات المتحدة.

وكانت بوينغ قد أطلقت Starliner في أول رحلة غير مأهولة نحو المحطة الفضائية الدولية في ديسمبر 2019، وكان من المفترض أن تلتحم المركبة بالمحطة حينها لكن العملية لم تكتمل بسبب بعض المشكلات التقنية والبرمجية للمركبة تبعا للخبراء، لتعود المركبة إلى الأرض بنجاح.

وفي يناير العام الجاري صرحت بوينغ بأن أنظمة تشغيل المركبة قد جرى تعديلها ومن المفترض أن تطلق في رحلة اختبارية أخرى نحو المحطة في 25 مارس، لكنها تراجعت عن قرارها وأجلت موعد الإطلاق.

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وفي حال نجاح المركبة في رحلتها الاختبارية غير المأهولة القادمة من المفترض أن ترسلها بوينغ في رحلة مأهولة نحو المحطة لتحمل إليها روادا تابعين لناسا هم: باري ويلمور، ونيكول أونابو مان، ومايكل فينك، وبعدها من المفترض أن ترسل في رحلة مأهولة أخرى نحو المحطة نهاية العام الجاري.

المصدر: فيستي