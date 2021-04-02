تعديل مدار المحطة الفضائية استعدادا لاستقبال مركبة "سويوز" المأهولة

سيتم رفع مدار المحطة الفضائية الدولية يوم 2 أبريل بـ360 مترا.

صرح بذلك ناطق باسم مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية الذي قال إن أخصائيي مركز إدارة الرحلات الفضائية الروسي سيقومون اليوم بتعديل مدار المحطة الفضائية الدولية وفقا لبرنامج تحليقها.

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وأوضح أن تعديل مدار المحطة سيجري بواسطة محركات شاحنة "بروغريس إم إس - 14" الروسية الملتحمة بالمحطة. وسيتم تشغيل محركات الشاحنة الساعة 15.14 يوم 2 أبريل بتوقيت موسكو لمدة 129.3 ثانية لتصل المحطة إلى ارتفاع 419.8 كلم فوق سطح الأرض.

وأضاف أن المناورة المذكورة ستتحقق بغية تهيئة ظروف مناسبة لهبوط مركبة "سويوز إم إس – 17" المأهولة على الأرض وإطلاق مركبة "سويوز إم إس – 18" المأهولة.

يذكر أن رائدي الفضاء الروسييْن، سيرغي ريجيكوف وسيرغي كود–سفيرتشكوف والرائدة الأمريكية، كاتلين روبنز سيعودون إلى الأرض على متن مركبة "سويوز إم إس – 17".

أما مركبة "سويوز إم إس – 18" مع رائدي الفضاء الروسييْن، أوليغ نوفيتسكي وبيوتر دوبوف والرائد الأمريكي مارك فاندي هاي، فيتوقع أن تنطلق إلى المحطة الدولية يوم 9 أبريل الجاري.

المصدر: تاس