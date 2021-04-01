"سبيس إكس" تركّب غطاء زجاجيا في مقدمة مركبتها الفضائية السياحية

ستركب شركة "سبيس إكس" الأمريكية في مقدمة مركبتها "دراغون" الفضائية السياحية غطاء زجاجيا شفافا ليستطيع السياح الفضائيون التمتع برؤية الكرة الأرضية من ارتفاع 500 كيلومتر.

أفاد بذلك موقع " Space.com" نقلا عن بيان تقدم به ناطق باسم الشركة في مؤتمر صحفي عقد الثلاثاء 30 مارس في مركز الرحلات الفضائية المأهولة بفلوريدا.

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وقال الموقع إن الشركة ستستخدم للقيام بأول رحلة فضائية سياحية مركبة "دراغون" الملتحمة حاليا بالمحطة الفضائية الدولية. ويجب أن تنفصل المركبة عن المحطة في 28 أبريل الجاري لتعود إلى الأرض برائدي الفضاء الأمريكييْن ورائد الفضاء الياباني.

ثم ستقوم الشركة بفصل وحدة الالتحام عن المركبة ليحل محلها غطاء زجاجي شفاف سيساعد السياح الفضائيين في الاستمتاع بمناظر خلابة للكرة الأرضية من ارتفاع 540 كيلومترا، أي أعلى بـ120 كيلومترا من مدار المحطة الفضائية الدولية.

وستقوم مركبة "دراغون" بأول رحلة سياحية لها، حسب الموقع الإلكتروني، في 15 سبتمبر المقبل وسيشارك فيها مدنيون لا علاقة لهم بـ "ناسا" إطلاقا.

يذكر أن وسائل الإعلام كانت قد أفادت في وقت سابق بأن الملياردر الأمريكي، جارد أيزكمان، البالغ من العمر 38 عاما قد اشترى المقاعد الأربعة كلها في المركبة الفضائية السياحية.

وقال الملياردر إن الطبيبة من مستشفى الأطفال في ممفيس، هايلي أرسينو، وبروفيسورة الجيولوجيا، ساين بروكتور، والموظف في شركة "لوكهيد مارتن" الأمريكية، كريستوفر سيمبروسكي، سيرافقونه في الرحلة السياحية.

المصدر: تاس