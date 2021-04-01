انتهاء الاختبار الناري لمحرك صاروخ "سويوز - 5" الروسي

صرح ناطق باسم مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية بأن شركة "إينيرغوماش" الروسية أنجزت الاختبارات النارية لمحرك "إر دي – 171 إم في".

وقال إن الاختبارات النارية الثمانية كلها التي أجريت على المحرك طيلة 3 أشهر تكللت بالنجاح التام وأكدت جاهزية المحرك وصواب التكنولوجيا التي اختارها المهندسون.

إقرأ المزيد

وهنأ، إيغور أربوزوف، مدير عام شركة "إينيرغوماش"، بصفتها فرعا لـ"روس كوسموس"، كل العاملين في الشركة بنجاح اختبار المحرك، قائلا إن تصنيع المحرك الصاروخي الجديد وهو إنجاز كبير للصناعة الفضائية الروسية. أما جاهزيته فقد وضعت أساسا لنجاح تصنيع صاروخ "سويوز – 5" الروسي الواعد.

وقال كبير مصممي الشركة ، بيوتر ليفوتشكين ، إن المحرك سيرسل إلى مركز "بروغريس" الفضائي الروسي في مدينة سامارا والذي تولى تصنيع صاروخ "سويوز – 5" الروسي الواعد حيث ستتم تجربته داخل المرحلة الأولى لصاروخ " سويوز - 5".

يذكر أن "سويوز – 5" هو صاروخ روسي متوسط واعد سيحل محل صاروخ " سويوز – 2" الذي ينقل حاليا رواد الفضاء إلى المحطة الفضائية الدولية. ويتوقع أن يطلق أول صاروخ من هذا النوع إلى الفضاء بحلول عام 2023.

المصدر: تاس