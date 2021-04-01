مصدر يكشف السبب المحتمل لتسرّب الهواء من المحطة الفضائية الدولية

أعلن مصدر في قطاع صناعة الصواريخ والفضاء، أن الحمولات غير المحسوبة، الناتجة عن توجيه المحطة الفضائية بالمركبات الأوروبية والأمريكية، قد تسبب تشققات في جسم وحدة "زفيزدا" الروسية.

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ويقول في تصريح لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، "يعتقد الخبراء أن من بين أسباب ظهور التشققات في الهيكل، الأحمال القوية غير المحسوبة، التي تظهر عند التحكم باتجاه المحطة الفضائية الدولية باستخدام المركبات الأمريكية أو مركبة الشحن الأوروبية ATV".

ويذكر أنه خلال أعوام 2008-2015 التحمت خمس مركبات ATV، بوحدة "زفيزدا" الروسية، واستخدمت لتوجيه المحطة الفضائية الدولية ولتعديل ارتفاع مدارها، وحتى عام 2011 كانت المركبات الأمريكية تقوم بنفس العمل.

ووفقا للمصدر، يستمر رواد الفضاء الروس في البحث عن مكان تسرب الهواء في وحدة "زفيزدا". ويقول، "يمكن أن يتسرب الهواء من البطانات المحكمة الغلق - أماكن خروج الكابلات والأنابيب إلى خارج الوحدة. وللبحث عن هذه الأماكن ستحمل المركبة "سويوز إم إس-18" المأهولة التي ستطلق في أبريل الجاري جهازا جديدا لكشف مكان التسرب".

المصدر: نوفوستي