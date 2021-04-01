"روس كوسموس" تدرس إمكانية تحقيق مشروع رخيص للرحلة الفضائية إلى القمر

تدرس شركة "إينيرغيا" الروسية مشروعا رخيصا لتحقيق الرحلة الفضائية إلى القمر.

جاء ذلك في خطاب قدمه المهندس في الشركة، أندريه بيتشكوف، في مؤتمر"كوروليوف" الفضائي الذي يعقد حاليا في موسكو.

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ويدرس أخصائيو الشركة "حسب بيتشكوف، إمكانية تجميع منظومة نقل قمرية في مدار الأرض.

تضم المنظومة مركبة فضائية ناقلة ومنصة الإقلاع والهبوط على سطح القمر ووحدة الأكسجين والهيدروجين.

وستتوجه منظومة النقل بعد انتهاء عملية تجميعها من قبل رواد المحطة الفضائية في مدار الأرض إلى مدار القمر حيث تنفصل عنها منصة الاقلاع والهبوط المأهولة لتهبط على سطح القمر، ثم ستعيد المنصة رواد الفضاء إلى مدار القمر من حيث ستعيدهم المركبة الفضائية إلى الأرض.

وقال، بيتشكوف، إن المحطة الفضائية الدولية يجب أن تزوّد بوحدة التجميع والتزويد بالوقود في الفضاء. وستتضمن الوحدة منظومة تبريد الوقود وقاطرة فضائية بمقدورها نقل المجمع القمري إلى مدار القمر.

وقال إن وحدة التجميع والتزويد بالوقود سيتم إطلاقها إلى مدار الأرض بواسطة صاروخ "أنغارا" أو صاروخ "سويوز – 5".

وقال إن منظومة نقل كهذه ستكلف مؤسسة "روس كوسموس" 400 مليار روبل، ما يعادل 5.33 مليار دولار. أما تحقيق البعثة القمرية المأهولة باستخدام صاروخ فائق الثقل فسيكلف المؤسسة 800 مليار روبل.

المصدر: تاس