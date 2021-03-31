سبيس إكس تعلن اكتمال طاقم أول رحلة فضائية مدنية

أعلنت شركة سبيس إكس الأمريكية، أن طاقم أول رحلة فضائية تجارية على متن المركبة الفضائية Crew Dragon قد اكتمل .

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ويشير موقع البعثة Inspiration4 ، إلى أنه في بداية شهر فبراير الماضي، أعلنت شركة سبيس إكس، أنه حتى نهاية العام الحالي ستقوم أحدث مركبة فضائية من طراز Crew Dragon بأول رحلة تجارية في التاريخ من دون وجود رواد فضاء محترفين على متنها.

وتضيف الشركة، ستتألف هذه البعثة من أربعة سياح فضاء مدنيين، هم رجل الأعمال جاريد إيزاكمان-قائد الطاقم، والطبيب هايلي أرسينوكسن والثالث الباحثة نياس بروكتور، التي فشلت محاولتها في الانضمام إلى فريق رواد ناسا لمحاكاة الرحلة إلى المريخ عام 2009 . والرائد الرابع سيكون المهندس كريستوفور سيمبروسكي وهو من العاملين سابقا في سلاح الجو الأمريكي، وحاليا موظف في شركة لوكهيد مارتن، وستكون مهمته مهندس الطيران.

وتجدر الإشارة إلى أن لكل مقعد من المقاعد الأربعة في مركبة Crew Dragon تسمية خاصة- "الزعامة"، "الأمل"، "الشهامة" و"الازدهار". وقد أعلنت سبيس إكس أن هذه الرحلة التجارية للمركبة Crew Dragon، لن تنطلق قبل 15 سبتمبر 2021 وتستمر حوالي ثلاثة أيام، وستكون على مدار منخفض ارتفاعه 540 كلم، وكل دورة حول الأرض ستستمر 90 دقيقة.

المصدر: نوفوستي