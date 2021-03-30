انفجار نموذج آخر لمركبات Starship الفضائية الأمريكية (فيديو)

أعلنت وسائل إعلام عن انفجار نموذج تجريبي جديد لمركبات Starship التي تطورها شركة "سبيس إكس" الأمريكية للرحلات الفضائية البعيدة.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن النموذج الاختباري Starship SN11 كان قد أطلق اليوم الثلاثاء من أحد المواقع التابعة لشركة "سبيس إكس" جنوب شرق تكساس.

وخلال اختبارات الطيران تمكن النموذج من الوصول إلى ارتفاع 10 كلم، وبعدها تم إيقاف محركاته، وبدأت مرحلة الفرملة الديناميكية، ومن ثم شغلت المحركات من جديد لتبدأ مرحلة العودة العمودية إلى قاعدة الإطلاق، وقبل دقيقة من موعد الهبوط فقد الاتصال بين النموذج والمحطات الأرضية.

Live feed of Starship SN11 flight test → https://t.co/Hs5C53qBxbhttps://t.co/Dl0iss2aPZ — SpaceX (@SpaceX) March 30, 2021

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وتعتبر هذه الحادثة هي الرابعة من نوعها التي تتعرض لها نماذج مركبات Starship لهذا النوع من الحوادث، ففي بداية مارس الجاري انفجر النموذج الاختباريSN10 أيضا بعد دقائق من تنفيذه لعملية الهبوط بعد أن أقلع ووصل لارتفاع 10 كيلومترات وعاد إلى الأرض.

المصدر: إنترفاكس