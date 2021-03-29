مركز "غاغارين" الروسي: كل رواد الفضاء الروس لديهم أجسام مضادّة لفيروس كورونا

أعلن رئيس مركز "غاغارين" الروسي لتدريب رواد الفضاء، بافيل فلاسوف، أن كل رواد الفضاء تقريبا الذين يتلقون دورات في مركزه لديهم أجسام مضادة لفيروس كورونا.

وأوضح قائلا إن 3 رواد فضاء من أعضاء فريق الرواد الروس فقط لم تتشكل لديهم أجسام مضادة لفيروس كورونا بسبب اختبارات وبحوث علمية يخضعون لها في الوقت الراهن.

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أما عملية التطعيم ضد الفيروس التاجي التي جرت في المركز فشملت رواد الفضاء كلهم عمليا.

وأشار، فلاسوف إلى أن 50% من موظفي مركز "غاغارين" لتدريب رواد الفضاء لديهم حصانة ضد "كوفيد – 19". أما الباقون فيشاركون في عملية التطعيم.

يذكر أن وكالة الطب والبيولوجيا الفدرالية الروسية أفادت في ديسمبر الماضي بأنها تعتزم إجراء عملية تطعيم رواد الفضاء الأعضاء في فريق رواد الفضاء الروس وموظفي المركز الذين يتواصلون معهم. وأوضح أن الأطباء يستخدمون عند التطعيم لقاح "سبوتنيك – V " الذي وضعه مركز "غاماليا" الروسي للبيولوجيا المجهرية والأوبئة.

المصدر: تاس